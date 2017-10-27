В ФАС рассказали о работе по определению подлежащих продаже АЗС "Роснефти"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ завершила анализ рынка для определения автозаправочных станций, которые "Роснефть" должна продать в рамках приватизации "Башнефти", сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Ранее начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин сообщил РИА Новости, что перечень таких АЗС для продажи будет определен до конца текущей недели.

"Вчера состоялось заседание методического совета, завершили, подтвердили результаты анализа рынка, в ближайшие несколько дней определимся окончательно", — сказал Голомолзин.

"Роснефть" в октябре 2016 года закрыла сделку по покупке 50,0755% акций "Башнефти" у государства за 329,7 миллиарда рублей.

ФАС одобрила ходатайство "Роснефти" о приобретении акций "Башнефти", но выдала предписания с рядом требований. В частности, компании следует в течение двух лет продать автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива "Роснефти" и "Башнефти" превысит 50%.

Также "Роснефть" должна будет разработать и представить на согласование в ФАС России изменения в торговую политику и изменения в части развития мелкооптовой реализации нефтепродуктов.