Philip Morris не испытывает проблем с бизнесом в России из-за геополитики

НЬЮ-ЙОРК, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Компания Philip Morris не испытывает трудностей в связи со сложной политической ситуацией между Россией и США, заявил РИА Новости директор по корпоративным вопросам компании Алексей Ким.

"Мы не увидели особых сложностей, поскольку наше производство находится на территории РФ. Мы являемся не только российским производителем, но и российским экспортёром", — ответил он на вопрос РИА Новости, испытывает ли производитель сложности в связи с ростом геополитического напряжения между Россией и США.

Данное заявление он сделал сразу после переговоров, проведённых в США с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым "на полях" итогового годового делового совета США-РФ в Нью-Йорке.

"Мы стараемся прагматично смотреть на те вещи, которые есть, и пока ни во что конкретное это (нагнетание) не материализовалось", — добавил он.

"Мы обменялись мнениями по поводу состояния российской экономики, подтвердили свои обязательства, которые мы сделали в рамках Санкт-Петербургского экономического форума по поводу рассмотрения возможности о расширении производственных мощностей. Фабрики, которая находится в Ленинградской области", — сказал Ким по итогам встречи с Мантуровым.

По его словам, были подняты вопросы как государственно-частного партнёрства, так и усиления контроля по борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией на территории Российской Федерации. "Было подтверждение готовности министерства более плотно работать в этом направлении", — подытожил собеседник агентства.

Годовое собрание делового совета США-РФ в четверг прошло в Нью-Йорке, участие в нем принял глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" входит в группу транснациональной компании Philip Morris International — одной из крупнейших табачных компаний в мире. Штаб-квартира расположена в Лозанне (Швейцария).