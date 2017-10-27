"Алроса" заменит "ВИМ-Авиа" на рейсах между Москвой и Певеком

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Алроса" заменит "ВИМ-Авиа" на маршруте Москва — Певек, сообщается на сайте чукотского города.

"С 30 октября 2017 года вместо выбывшей с рынка авиаперевозок авиакомпании "ВИМ-Авиа" по направлению Москва — Певек будет осуществлять перевозки авиакомпания "Алроса" ("Алмазы России", базируется в городе Мирный, Якутия). Маршрут полёта следующий: Москва (Домодедово) — Новосибирск — Певек, в обратном направлении: Певек — Новосибирск — Москва (Домодедово)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 октября рейс вылетит в 20.00 из аэропорта Домодедово, прилёт в Певек запланирован на 15.50 местного времени 31 октября.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом.

Власти Чукотки ведут переговоры с авиакомпаниями "Аврора" и S7 для работы на межрегиональных направлениях. В частности, речь идет о выполнении рейсов из Анадыря в Петропавловск-Камчатский, а также по маршруту Анадырь — Якутск — Новосибирск. АК "Икар" намерена начать регулярные рейсы по маршруту Москва — Анадырь — Москва с марта 2018 года, чтобы заместить "ВИМ-Авиа".