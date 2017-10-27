Представитель Boeing: визит Мантурова в США положительно повлияет на бизнес

НЬЮ-ЙОРК, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Факт визита в США российских руководителей такого уровня, как глава Минпромторга Денис Мантуров, положительный, особенно в такое непростое время, заявил в кулуарах годового собрания делового совета США-РФ президент "Боинг-Россия и СНГ" Сергей Кравченко.

"Мне кажется, что сам факт того, что в эти непростые времена политическое руководство России присылает в Америку такого высокого уровня представителей — позитивный. Мне, по крайней мере, как человеку, который в российско-американском бизнесе более 25 лет, этот факт кажется, безусловно, положительным", — сказал он РИА Новости.

Ранее Мантуров в беседе с РИА Новости оценил встречи с руководством Boeing, Ford и AB InBev как "очень позитивные".

Годовое собрание делового совета США-РФ в четверг проходит в Нью-Йорке, участие в нем принимает Мантуров.

О том, что глава Минпромторга 26-27 октября обсудит в рамках годового собрания Американо-Российского делового совета (USRBC) в Нью-Йорке взаимодействие с российским и американским бизнесом ранее сообщалось на сайте совета.

Кроме Мантурова, участие в обсуждениях примут посол РФ в США Анатолий Антонов, глава Торгового представительства США в РФ Александр Стадник, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представители российского и американского бизнеса, эксперты.