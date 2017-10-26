Мантуров назвал позитивными встречи с руководством компаний Boeing и Ford

НЬЮ-ЙОРК, 26 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Встречи с руководством американских компаний Boeing и Ford прошли в очень позитивном ключе, заявил РИА Новости в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах годового собрания делового совета США-РФ, проходящего в Нью-Йорке.

"Очень позитивно", — ответил министр на вопрос о том, как он оценивает уже прошедшие встречи с американским бизнесом. Собеседник агентства добавил, что он провёл в четверг три встречи с представителями компаний Boeing, Ford и AB InBev.