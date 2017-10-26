Рязанские власти поддержат инвесторов, создающих новые рабочие места

РЯЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Правительство Рязанской области намерено всесторонне поддержать инвесторов, создающих новые рабочие места в регионе, в том числе освободить на три года от налога на движимое имущество тех из них, кто займется модернизацией производства, сообщил на конференции в регионе губернатор Николай Любимов.

Конференция "Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России", в которой приняли участие более 500 предприятий региона, состоялась в Рязанской области в четверг. Задачи по увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест в 1,5 раза по отношению к 2011 году, обозначенные в "майских указах", в регионе постепенно выполняются.

Помимо использования ресурсов развития федерального уровня, регион ведет и собственную серьезную работу в этом направлении. Создается современная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, реализуются программы повышения квалификации. Регион старается снять административные барьеры, сдерживающие рост производительности труда.

Любимов отметил, что в настоящее время правительство Рязанской области вместе с заинтересованными предприятиями готовит заявку в Минэкономразвития РФ на участие в федеральной программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Участие в этой программе должно сделать господдержку предприятий более доступной. Кроме того, в 2017 году принято решение о предоставлении налоговых льгот и субсидий проектам модернизации действующих производств, сообщает правительство.

"Вне зависимости от решения федерального центра относительно налогообложения движимого имущества для инвесторов, уже получающих государственную поддержку в рамках регионального инвестиционного законодательства, льгота по налогу на имущество будет сохранена. Для новых проектов считаю правильным освобождение от налога на движимое имущество минимум на 3 года", – сказал Любимов.

Он также отметил, что в рамках закона "О государственной поддержке инвестиционной деятельности" в Рязанской области будет реализовано 25 проектов, объем инвестиций по ним составит около 50 миллиардов рублей. За счет их реализации планируется создать более 3,5 тысячи рабочих мест, половина из них уже открыта.

Отмечается также, что в 2018 году будут выделены средства на реализацию первого этапа создания Рязанского инновационного научно-технологического центра при участии четырех ведущих государственных вузов региона. Кроме того, в следующем году Корпорация развития Рязанской области приступит к созданию государственного промышленного парка в Рязанском районе общей площадью более 500 гектаров.

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