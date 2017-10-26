Больших последствий для российских банков из-за новых санкций не ожидается

НЬЮ-ЙОРК, 26 окт — РИА Новости. Финансовый рынок РФ адаптировался к санкциям, поэтому серьезных последствий не ожидается, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах проходящей в Нью-Йорке встречи годового собрания делового совета США-РФ.

"Любые санкции влияют. Мы их сейчас анализируем. С точки зрения последствия для системы. Но могу сказать, что система адаптировалась, то, что мы видим в этом году: и рост активов, кредитов, вкладов говорит о том, что банки уже адаптировались к санкциям и идет нормальный процесс", — сказал он. Как добавил Аксаков, поэтому он не ожидает серьезных последствий.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, расширяющий санкции против российской экономики. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года.

Документ предусматривает сокращение максимального срока финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, а также вводит ограничения против энергетических проектов страны, в том числе в Европе.

В Кремле законопроект оценили "крайне негативно". После его одобрения в конгрессе Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.