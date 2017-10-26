Финсистема показала свою устойчивость к кибератаке BadRabbit, заявили в ГД

НЬЮ-ЙОРК, 26 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российская банковская система показала свою устойчивость к кибератаке BadRabbit, об этом заявил глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков в кулуарах встречи годового собрания делового совета США-РФ, проходящем в Нью-Йорке.

"Система устояла. Наши банки нормально устойчиво работают. Банки, можно сказать подготовлены к этим атакам. Используют лучшие способы обеспечения безопасности", — сказал парламентарий.

Банк России в среду зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО) типа "шифровальщик" BadRabbit, компрометации ресурсов финансовых организаций не зафиксировано.

При этом регулятор обратил внимание, что злоумышленники продолжат распространять вредоносное ПО, в том числе предназначенное для скрытного шифрования файлов. Как правило, злоумышленники присылают на электронную почту письмо с вложенным вирусом. Если пользователь открывает вредоносный файл, ПО активируется, отмечает ЦБ.

Банк России пообещал проработать механизмы для снижения вероятности подобных инцидентов в будущем.