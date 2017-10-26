Мантуров: Россия открыта для сотрудничества с американскими компаниями

НЬЮ-ЙОРК, 26 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия открыта для диалога с американским бизнесом, инструменты поддержки производства доступны и американским компаниям, заявил журналистам перед открытием годового собрания американо-российского делового совета (USRBC) министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы открыты для диалога и не работаем по принципу "свой-чужой". Российские инструменты поддержки производства доступны, в том числе, и американским компаниям", — сказал он.

Годовое собрание делового совета США-РФ в четверг проходит в Нью-Йорке в четверг.