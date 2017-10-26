Силуанов объяснил, почему не стоит вводить госмонополию на спирт

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов объяснил, почему не стоит вводить в России государственную монополию на спирт.

"Вот вы говорите — давайте введем госмонополию на спирт и будем собирать 3 триллиона рублей (доходов от продаж спирта в бюджет — ред). Это значит, что мы должны повысить их (акцизы — ред.) дополнительно", — сказал Силуанов, выступая на фракции КПРФ в Госдуме.

Он напомнил, что в Советском Союзе бутылка водки стоила 3,62 рубля при зарплате 130 рублей. "Сравните — сколько стоила водка, и какая там была доля налогов", — сказал Силуанов.

"Чтобы собрать 3 триллиона рублей, надо акциз поднять", — добавил он.

По словам министра, госмонополия и повышение акцизов уведут алкогольный рынок в тень. "Это будет стимулировать самогоноварение, появятся наливки всякие, боярышники — зачем они нужны?!", — спросил Силуанов.

Он признал, что нужно наводить порядок на алкогольном рынке. По его словам, власти как раз этим занимаются. "Суррогат, третьи смены на ликероводочных заводах — с этим боремся", — сказал он.

Министр отметил, что результат принимаемых мер уже есть — благодаря совершенствованию администрирования, поступления от акцизов растут. "Два года назад обратная ситуация была — акцизы падали", — напомнил он.