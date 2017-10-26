Силуанов объяснил, почему не стоит вводить госмонополию на спирт

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов объяснил, почему не стоит вводить в России государственную монополию на спирт.
"Вот вы говорите — давайте введем госмонополию на спирт и будем собирать 3 триллиона рублей (доходов от продаж спирта в бюджет — ред). Это значит, что мы должны повысить их (акцизы — ред.) дополнительно", — сказал Силуанов, выступая на фракции КПРФ в Госдуме.
"Чтобы собрать 3 триллиона рублей, надо акциз поднять", — добавил он.
По словам министра, госмонополия и повышение акцизов уведут алкогольный рынок в тень. "Это будет стимулировать самогоноварение, появятся наливки всякие, боярышники — зачем они нужны?!", — спросил Силуанов.
Министр отметил, что результат принимаемых мер уже есть — благодаря совершенствованию администрирования, поступления от акцизов растут. "Два года назад обратная ситуация была — акцизы падали", — напомнил он.