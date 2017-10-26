В аэропорту "Липецк" открыли новую взлетно-посадочную полосу

ЛИПЕЦК, 26 октября — РИА Новости. Торжественное открытие новой взлетно-посадочной полосы, которая позволит принимать современные воздушные суда с низким расположением силовых установок, состоялось в аэропорту "Липецк", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области. "Взлетно-посадочную полосу удлинили до 2350 метров. Она позволит принимать современные воздушные суда, такие как "Боинг-737" и "Аэробус 319" с низким расположением силовых установок. Первый самолет новая полоса примет уже 29 октября из Москвы", — рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в 2018 году также планируется начать строительные работы по увеличению взлетно-посадочной полосы до 2800 метров. В 2013 году в рамках федеральной целевой программы по развитию транспортной системы России из бюджета РФ на реконструкцию аэропорта "Липецк" было выделено 655,5 миллионов рублей, что позволило провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 2193 метра и шириной 45 метров, построить новую водосточно-дренажную систему. За счет внебюджетных средств установлено новое светосигнальное оборудование, оборудование электросвязи аэропорта, строится новый командно-диспетчерский пункт. Кроме того, за счет средств областного бюджета проведена реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Липецк с обустройством в нем пункта пропуска через государственную границу РФ и зоны обслуживания авиапассажиров на внутренних авиарейсах. С 15 мая 2015 года аэропорт "Липецк" открыт для выполнения полетов на международных авиалиниях.

"Липецкая область сегодня является одним из регионов-лидеров, и прежде всего по привлечению инвестиций. Активно развиваются особая экономическая зона, кластеры, хорошо развит АПК. Хороший аэропорт нам просто необходим, поэтому его дальнейшее развитие будет продолжено", — сказал глава региона Олег Королев РИА Новости.

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