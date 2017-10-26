ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

ЕЦБ также объявил о продлении программы количественного смягчения (QE) на 9 месяцев, сократив при этом объем выкупа активов до 30 миллиардов евро. Программа действовала до конца 2017 года с ежемесячным объемом покупок в размере не более 60 миллиардов евро.

О дальнейших мерах монетарной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции в 15.30 мск.