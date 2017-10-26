Темпы ввода жилья в Липецкой области увеличились на 12%

ЛИПЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Свыше 720 тысяч квадратных метров жилья ввели в Липецкой области за девять месяцев 2017 года, что больше на 12%, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"В 2016 году за девять месяцев было введено свыше 643 тысяч квадратных метров жилья. В этом году в Липецкой области введено свыше 720 тысяч квадратных метров, что на 12% или 76,6 тысяч квадратных метров больше, чем за девять месяцев прошлого года. Ввод жилья на душу населения по Липецкой области за девять месяцев составил 0,623 квадратных метра, что в два раза превышает среднероссийский показатель — 0,317", — сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, за девять месяцев этого года в рамках областных жилищных программ 416 семей улучшили жилищные условия, из них: 219 человек получили социальную выплату на приобретение и строительство жилья, 197 семей — социальную выплату на погашение кредитов при рождении ребенка.

На эти цели профинансировано 225,2 миллиона рублей бюджетных средств, из них 193,3 миллиона рублей — из областного бюджета, 31,9 миллиона рублей — федерального.

Глава региона Олег Королев отметил, что строители Липецкой области — одни из лучших в стране.

"Сегодня успех в жилищном строительстве, и в капитальном строительстве в целом — это фиксация успешного развития региона, когда работает слаженный механизм взаимодействия всех составляющих этого успеха: человеческого капитала, интеллектуального потенциала, научной и учебной базы, кадрового состава, строительной индустрии, инфраструктурных, сетевых, транспортных решений", — сказал глава Липецкой области РИА Новости.

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