Нацбанк Украины не планирует вводить запрет на оборот российских рублей

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Нацбанк Украины не видит оснований для полного отказа от оборота российских рублей на территории страны, заявил замглавы регулятора Олег Чурий.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что запрещает банкам и другим финансовым учреждениям страны осуществлять операции с банкнотами и монетами РФ с изображением расположенных в Крыму объектов. Им и "Укрпочте" также запрещается принимать или выдавать такие деньги при осуществлении или выплате переводов. Виды Крыма изображены на новой банкноте номиналом 200 рублей, которую представил Банк России. На лицевой стороне купюры — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на оборотной — вид на Херсонес Таврический.

"Что касается оборота русского рубля, то, как вы знаете, несколько недель тому назад Нацбанк запретил обменным пунктам, уполномоченным банкам принимать российские рубли с изображением украинских территорий. Этот запрет был вызван тем, что российский банк ввел в оборот купюру 200 рублей, в данный момент у нас нет никаких планов для дальнейшего запрета оборота наличных российских рублей на территории Украины", — сказал Чурий.