В ЕР призывают депутатов не опираться на популизм при голосовании за бюджет

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Исполняющий обязанности секретаря генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал оппозиционные парламентские партии не исходить из популистских позиций при голосовании за законопроект о бюджете, сообщила пресс-служба партии.
"Исполняющий обязанности секретаря генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал депутатов "Единой России" поддержать завтра (в пятницу) в первом чтении законопроект о бюджете, а остальные парламентские партии – исходить не из популистских, а рациональных и конструктивных позиций при голосовании за документ", — сообщила пресс-служба.
По словам Турчака, ключевыми параметрами законопроекта о бюджете являются выполнение социальных обязательств и выделение дотаций регионам на исполнение "майских указов" президента.
По словам секретаря генерального совета ЕР, "важно, что большинство предложений, которые повлияли на параметры рассматриваемого проекта бюджета, были сформированы в рамках реализации партийных проектов, а также по итогам отраслевых партийных форумов, которые проходили в течение года".