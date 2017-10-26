В ЕР призывают депутатов не опираться на популизм при голосовании за бюджет

Коробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017

Коробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Исполняющий обязанности секретаря генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал оппозиционные парламентские партии не исходить из популистских позиций при голосовании за законопроект о бюджете, сообщила пресс-служба партии.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, внесенный правительством РФ. На рассмотрение Думы документ будет вынесен в первом чтении 27 октября, а второе чтение запланировано на 17 ноября.

"Исполняющий обязанности секретаря генерального совета "Единой России" Андрей Турчак призвал депутатов "Единой России" поддержать завтра (в пятницу) в первом чтении законопроект о бюджете, а остальные парламентские партии – исходить не из популистских, а рациональных и конструктивных позиций при голосовании за документ", — сообщила пресс-служба.

По словам Турчака, ключевыми параметрами законопроекта о бюджете являются выполнение социальных обязательств и выделение дотаций регионам на исполнение "майских указов" президента.

"Социальная поддержка – незыблемый приоритет партии. Именно поэтому мы с коллегами поддержим и будем отстаивать соответствующие статьи бюджета на следующий год – повышение МРОТ в 2018 году до 85% от прожиточного минимума, а в 2019 году – 100% от прожиточного минимума, индексацию денежного довольствия военнослужащих, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации", – цитирует пресс-служба слова Турчака.

По словам секретаря генерального совета ЕР, "важно, что большинство предложений, которые повлияли на параметры рассматриваемого проекта бюджета, были сформированы в рамках реализации партийных проектов, а также по итогам отраслевых партийных форумов, которые проходили в течение года".