Косачев рассказал об упущенной выгоде от несостоявшихся проектов в Ираке

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Российские компании проявляют интерес к развитию своей деятельности на территории Ирака, упущенная выгода от несостоявшихся проектов экономического сотрудничества Москвы и Тегерана на протяжении последних 15-20 лет составляет порядка 10 миллиардов долларов, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг на встрече с иракскими парламентариями.

"Мы знаем, что ряд российских компаний проявляет непосредственный интерес к развитию своей деятельности на территории Ирака. Инвестиции компаний РФ в экономику Ирака уже оцениваются в сумму от 8 до 10 миллиардов долларов", — сказал Косачев.

В тоже время, "упущенная выгода от несостоявшихся проектов (двустороннего) сотрудничества на протяжении 15-20 лет, по нашим оценкам, достигает примерно такой же суммы", отметил сенатор.

Обращаясь к своим коллегам, глава комитета СФ отметил, что в России следят за ситуацией в Ираке, сопереживают проблемам этой страны, радуются успехам.

"Нам важно услышать ваши оценки того, что происходит в Сирии, в ближневосточном регионе. Нам также важно сверить часы в такой теме, как противодействие терроризму, который обосновался, в том числе, на территории Ирака", — подчеркнул законодатель.

Кроме того, он отметил важность обсуждения перспектив двусторонних отношений России и Ирака, в том числе по парламентской линии. Косачев выразил надежду, что встречи международных комитетов РФ и Ирака будут носить регулярный, системный характер.

"Принципиальная позиция российской стороны в том, что мы, безусловно, уважаем суверенитет, территориальную целостность Ирака. И убеждены в том, что все проблемы, с которыми сталкивается страна, должны решаться самим Ираком без какого бы то ни было внешнего вмешательства — на основе конституции Ирака и международного права", — сказал Косачев.

Он с удовлетворением отметил, что в последнее время двусторонние отношения России и Ирака активизировались — спикер иракского парламента принял участие в 137-й ассамблее Межпарламентского союза, которая проходила в Санкт-Петербурге, также Россию посещал глава МИД Ирака, сказал политик.