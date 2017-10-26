Косачев рассказал об упущенной выгоде от несостоявшихся проектов в Ираке

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Российские компании проявляют интерес к развитию своей деятельности на территории Ирака, упущенная выгода от несостоявшихся проектов экономического сотрудничества Москвы и Тегерана на протяжении последних 15-20 лет составляет порядка 10 миллиардов долларов, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг на встрече с иракскими парламентариями.
В тоже время, "упущенная выгода от несостоявшихся проектов (двустороннего) сотрудничества на протяжении 15-20 лет, по нашим оценкам, достигает примерно такой же суммы", отметил сенатор.
Обращаясь к своим коллегам, глава комитета СФ отметил, что в России следят за ситуацией в Ираке, сопереживают проблемам этой страны, радуются успехам.
Кроме того, он отметил важность обсуждения перспектив двусторонних отношений России и Ирака, в том числе по парламентской линии. Косачев выразил надежду, что встречи международных комитетов РФ и Ирака будут носить регулярный, системный характер.
Он с удовлетворением отметил, что в последнее время двусторонние отношения России и Ирака активизировались — спикер иракского парламента принял участие в 137-й ассамблее Межпарламентского союза, которая проходила в Санкт-Петербурге, также Россию посещал глава МИД Ирака, сказал политик.