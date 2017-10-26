Ингушетия потратит более 100 млн рублей на реконструкцию трассы "Кавказ"

МАГАС, 26 окт — РИА Новости. Адам Буражев. Власти Ингушетии потратят в этом году более 100 миллионов рублей на реконструкцию федеральной трассы "Кавказ", строительство трех развязок, подземных и надземных переходов для пешеходов и скота, сообщает пресс-служба главы региона.

На совещании в Магасе руководитель ФKУ "Управление автодороги "Кавказ" Руслан Булгучев рассказал главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, что часть этих средств будет направлена на строительство автотранспортных развязок на федеральной трассе в районе четырех населенных пунктов — Яндаре, Барсуки, Экажево и Магас.

"Эти развязки для нас жизненно важны и позволят не только разгрузить плотность машин на дорогах, но и снизит количество ДТП на этой трассе" — подчеркнул Евкуров.

Кроме того, глава региона поставил перед Русланом Булгучевым задачу в ближайшее время подготовить предложения по строительству трех надземных пешеходных переходов и двух подземных переходов, которые в том числе будут приспособлены для прохода сельскохозяйственных животных, находящихся в частных хозяйствах в районе Аби Гув Назрани и административного округа Гамурзиево.

"Это самые оживленные участки федеральной дороги. Здесь находятся детский сад, школа, перинатальный центр, детская поликлиника. На этой же территории также расположены Летний амфитеатр и Мемориал памяти и славы. Выше этих объектов стоят два 18-этажных многоквартирных дома. Надземные переходы в этом районе остро необходимы", — подчеркнул он.

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