Список участников ОПЕК+ может быть расширен, заявил Новак

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия надеется, что все участники сделки ОПЕК+ останутся в ней до 1 апреля следующего года, возможно и расширение состава участников, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Надеюсь, что все 24 страны, которые вошли в соглашение, будут привержены до конца, то есть до 1 апреля 2018 года", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос, как он расценивает слухи о возможном выходе из соглашения Эквадора.

Вопросы состава участников, продления сделки и другие будут обсуждаться в ноябре на министерской встрече в Вене, отметил министр.

По его словам, Россия будет рада, если к сделке присоединятся новые страны. "Такая работа уже проводилась, прежде чем мы подписывали соглашение в декабре прошлого года, и я думаю, что на сегодняшнем этапе это возможно, и мы будем рады, если кто-то еще дополнительно присоединится", — заявил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.