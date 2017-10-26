Инвестор ТОР построит в Приморье завод по переработке минтаевой икры

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Российская компания с участием иностранных инвестиций "ОЯНГ СИФУД" планирует построить в ТОР "Надеждинская" в Приморье завод по переработке икры минтая, сообщает Минвостокразвития РФ.

Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока. Объем капиталовложений в проект составит 77 миллионов рублей. Строительство производственного комплекса начнется уже в следующем году и по планам завершится в первом квартале 2020 года.

"Продукция приморского завода будет экспортироваться в страны АТР, а также станет доступна для российского потребителя. Сырье для производства инвестор намерен приобретать непосредственно у дальневосточных рыбодобывающих компаний, ведущих промысел в районах Тихого океана и Охотского моря", — говорится в сообщении.

В будущем планируется увеличить ассортимент выпускаемой продукции.