Китай заявил о сокращении торговли с КНДР ввиду резолюции СБ ООН

ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в полной мере выполняет свои обязательства по резолюциям СБ ООН в отношении Пхеньяна и постепенно сокращает товарооборот с КНДР в соответствии с правилами торговой сферы, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя данные таможни о росте китайского экспорта в КНДР.
Ранее главное таможенное управление сообщило, что с января по сентябрь этого года объем двустороннего товарооборота между Китаем и КНДР вырос на 3,7%, — до 4,04 миллиарда долларов. За указанный отчетный период экспорт Китая вырос на 20,9% — до 2,55 миллиарда долларов, а импорт из КНДР сократился на 16,7% — до 1,48 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового оборота с начала года составило 1,07 миллиарда долларов.
"Объем китайского экспорта в КНДР начиная с августа этого года демонстрирует отрицательный рост, отдельно в сентябре экспорт сократился на 6,7%", — добавил он.
Рестрикции в отношении КНДР
Министерство коммерции Китая в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 23 сентября распорядилось о прекращении поставок газового конденсата и сжиженного природного газа в КНДР, ограничении с 1 октября поставок нефтепродуктов в КНДР, а также полном запрете с 11 декабря импорта текстиля из КНДР. Кроме того, Минкоммерции выпустило предписание до конца года закрыть созданные на территории Китая все совместные предприятия с участием КНДР.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.