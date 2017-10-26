Китай заявил о сокращении торговли с КНДР ввиду резолюции СБ ООН

ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в полной мере выполняет свои обязательства по резолюциям СБ ООН в отношении Пхеньяна и постепенно сокращает товарооборот с КНДР в соответствии с правилами торговой сферы, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, комментируя данные таможни о росте китайского экспорта в КНДР.

"Я хочу подчеркнуть, что подход Китая к выполнению резолюций СБ ООН остается серьезным, добросовестным и неоспоримым… Торговая активность инерционна, необходим некий процесс для появления результатов каких бы то ни было мер в области торговли, и траектория стремительного падения товарооборота между Китаем и КНДР в этом году также подчиняется этому правилу", — сказал Гао Фэн.

Ранее главное таможенное управление сообщило, что с января по сентябрь этого года объем двустороннего товарооборота между Китаем и КНДР вырос на 3,7%, — до 4,04 миллиарда долларов. За указанный отчетный период экспорт Китая вырос на 20,9% — до 2,55 миллиарда долларов, а импорт из КНДР сократился на 16,7% — до 1,48 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового оборота с начала года составило 1,07 миллиарда долларов.

По словам Гао Фэна, данные таможни показывают, что прирост в товарообороте с КНДР по итогам первых 9 месяцев года оказался на 27,7% ниже показателей первого квартала этого года, и на 7,1% ниже этих же показателей по итогам первого полугодия.

"Объем китайского экспорта в КНДР начиная с августа этого года демонстрирует отрицательный рост, отдельно в сентябре экспорт сократился на 6,7%", — добавил он.

Рестрикции в отношении КНДР

Министерство коммерции Китая в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2375 23 сентября распорядилось о прекращении поставок газового конденсата и сжиженного природного газа в КНДР, ограничении с 1 октября поставок нефтепродуктов в КНДР, а также полном запрете с 11 декабря импорта текстиля из КНДР. Кроме того, Минкоммерции выпустило предписание до конца года закрыть созданные на территории Китая все совместные предприятия с участием КНДР.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.