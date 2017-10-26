"Ростех" создаст банк для обслуживания ОПК, узнали СМИ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская финансовая корпорация (РФК), которая на 100% принадлежит "Рособоронэкспорту" (входит в "Ростех") может стать специализированным банком по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, регулярные дискуссии на эту тему ведутся на совещаниях с участием помощника президента Андрея Белоусова, Минфина, ЦБ, а также Сбербанка и ВТБ. Источники газеты также уточнили, что схема работы специализированного банка для ОПК должна быть выработана к концу года.

В РФК считают, что у него есть необходимые возможности для обслуживания предприятий ОПК, однако отмечают, что вопрос о назначении банка для такого обслуживания пока не обсуждался, заявили газете в корпорации. В Минфине, "Ростехе" "Рособоронэкспорте", Сбербанке, ВТБ отказались от комментариев изданию, в ЦБ не ответили на запрос.

Издание отмечает, что идея создания "банка для оборонки" прорабатывается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в начале августа. Одно из положений гласит, что санкции могут быть наложены на любое лицо, которое осуществляет "существенные транзакции" с российскими военными. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона, отмечает издание.

Сейчас в России реализуется госпрограмма вооружения на 2011-2020 годы, для выполнения которой предприятия ОПК прибегают к заимствованию средств у крупных госбанков — в первую очередь Сбербанка и ВТБ. Однако в случае введения указанных в новом законе США санкций они будут вынуждены сократить работу с ОПК, поэтому и возникла потребность перевести финансовые операции с оборонными предприятиями в специализированный банк, для которого санкции США не будут иметь значения, отмечает газета.

На преобразование РФК в опорный банк ОПК уйдет от 9 до 12 месяцев, ссылается издание на мнение экспертов. В качестве альтернативных кандидатов на роль специализированного банка для ОПК, по данным источников издания, также рассматриваются "дочка" ВЭБа Связь-банк и подконтрольный "Ростеху" Новикомбанк. Но против Связь-банка, по данным газеты, выступили Минфин и ЦБ. В Связь-банке изданию сообщили, что не обладают информацией по данному вопросу. Кандидатура Новикомбанка, по слова источников газеты, еще обсуждается, но "РФК в приоритете".