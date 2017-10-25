Минтранс получил план бизнесмена Карлова по спасению "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Минтранс РФ получил план бизнесмена Бориса Карлова по выводу авиакомпании "ВИМ-Авиа" из кризиса, сообщили РИА Новости в министерстве.

"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса.

"Письмо поступило в Минтранс России, и будет рассмотрено в установленном порядке", — заявили в министерстве.

Источник, близкий к руководству "ВИМ-Авиа", сообщал РИА Новости, что данный план рассчитан на три года.