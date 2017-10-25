Комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, внесенный правительством РФ. На рассмотрение Думы документ будет вынесен в первом чтении 27 октября, а второе чтение запланировано на 17 ноября.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее говорил, что стоит цель освободиться от рисков, которые "в последние годы и даже десятилетия без конца не давали нам спокойно жить". Это внешние риски изменения цен на российские экспортируемые товары и риски, связанные с различными ограничениями, в том числе санкциями, пояснял он. При этом снижается дефицит бюджета и зависимость бюджета от цен на нефть, подчеркивал министр.

Согласно законопроекту, доходы бюджета РФ в ближайшие три года будут расти в номинальном выражении, но сокращаться в процентах к ВВП. В 2018 году они составят 15,258 триллиона рублей, или 15,7% ВВП, в 2019 году — 15,555 триллиона рублей, или 15,1% ВВП, в 2020 году — 16,285 триллиона рублей, или 14,8% ВВП.

Расходы бюджета на 2018 год запланированы на уровне 16,529 триллиона рублей, или 17% ВВП, на 2019 год — 16,374 триллиона рублей, или 15,9% ВВП. При этом в 2020 году ожидается существенный рост номинальных расходов — до 17,155 триллиона рублей, однако в процентах к ВВП они сократятся до 15,6%.

Таким образом, дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, или 1,271 триллиона рублей, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП и составит 819,147 миллиарда и 869,845 миллиарда рублей соответственно. При этом ненефтегазовый дефицит — без учета доходов от экспорта нефти и газа — будет плавно сокращаться: с 6,9% ВВП (6,751 триллиона рублей) в 2018 году до 5,9% ВВП (6,066 триллиона рублей) в 2019 году и 5,7% ВВП (6,31 триллиона рублей) в 2020 году.

Предполагается, что ВВП в 2018 году достигнет 97,462 триллиона рублей, в 2019 году — 103,228 триллиона рублей, в 2020 году – 110,237 триллиона рублей, при этом инфляция в течение этого трехлетнего периода не превысит 4% в год. Среднегодовая цена нефти ожидается в 2018 году на уровне 43,8 доллара за баррель, в 2019 году — 41,6 доллара, в 2020 году — 42,4 доллара.

Основными источниками финансирования дефицита бюджета в 2018 году станут государственные внутренние заимствования и средства Фонда национального благосостояния, а в 2019–2020 годах — только внутренние займы. В 2018 году Минфин планирует чистый объем внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 817 миллиардов рублей, в 2019 году — 782,6 миллиардов рублей, в 2020 году — 1,2 триллиона рублей.