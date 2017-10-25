Минсельхоз: зерна в Петербурге хватит для бесперебойной работы мукомолов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Запасы зерна в Санкт-Петербурге являются достаточными для обеспечения бесперебойной работы перерабатывающих предприятий, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Ранее в среду газета "Коммерсант" написала, что дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. По данным издания, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.

"По данным Росстата, на 1 октября 2017 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ имелось 57,775 миллиона тонн зерна или на 8,17 миллиона тонн (на 16,5%) больше, чем на 1 октября 2016 года, в том числе в Санкт-Петербурге – 427,1 тысячи тонн, что на 95,1 тысячи тонн (на 28,6%) больше, чем на 1 октября 2016 года", — сказано в релизе.

"С учетом расчетного еженедельного потребления зерна в Санкт-Петербурге в 2017 году запасов в размере 427,1 тысячи тонн достаточно для обеспечения бесперебойной работы перерабатывающих предприятий", — добавили в министерстве.

Минсельхоз напоминает, что в текущем году в министерстве был создан оперативный штаб, где совместно с Минтрансом, РЖД, Россельхознадзором и представителями бизнес-сообщества вырабатываются меры по интенсификации экспорта. "Основные отгрузки зерна железнодорожным транспортом приходятся на август-ноябрь, что приводит к локальным дефицитам подвижного состава", — отмечает ведомство.

При этом данные вопросы рассматриваются на оперативном штабе, где принимаются необходимые меры по ускорению оборачиваемости вагонов-зерновозов и снижению их простоев. "В части гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка, в том числе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, необходимо отметить, что снижение цен на основные зерновые культуры создает благоприятные условия для закупки зерна перерабатывающими предприятиями субъектов", — подчеркнули в Минсельхозе.