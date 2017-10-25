Подзаконные акты к новой модели рынка тепла разработают к июлю 2018 года

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Все необходимые нормативно-правовые акты к принятому летом закону о новой модели рынка тепла в России будут разработаны к июлю 2018 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Мы рассчитываем на то, что у нас первые пилотные проекты появятся с первого июля следующего года. До этого будут разработаны необходимые нормативно-правовые акты для реализации федерального закона, принятого в этом году", — отметил он.

Закон о новой модели рынка тепла предполагает переход от госрегулирования тарифов на теплоэнергию к ценообразованию по принципу альтернативной котельной, когда плата за услугу определяется исходя из стоимости поставки энергии от замещающего централизованное теплоснабжение источника.

Новая модель рынка тепла разрабатывалась с целью привлечения инвестиций в ЖКХ, которое сейчас существенно недофинансировано.

Решение о переходе к новой системе теплоснабжения не является обязательным для регионов, а также не ограничено временными рамками.

На окончательное решение о переходе могут повлиять какие-либо решения и соответствующие нормативно-правовые акты, принятые на федеральном уровне, отмечают участники отрасли.