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Экономика

Путин даст сигнал Генпрокуратуре разобраться с задержками зарплат‍

19:2025.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 25 октября 2017Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дать сигнал Генеральной прокуратуре и Следственному комитету, чтобы они разобрались с задолженностями по зарплате в стране.

Каски рабочих. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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На совещании с членами правительства президент отметил, что 60 тысяч россиян вовремя не получают зарплату. "И задолженность свыше трех миллиардов, там почти три с половиной", — сказал он, обращаясь к министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.

Глава Минтруда уточнил, что общая задолженность составляет 3 миллиарда 387 миллионов рублей, причем ее максимальный объем отмечен в мае — 3,8 миллиарда рублей.

Однако по сравнению с прошлым годом задолженность удалось снизить приблизительно на миллиард, продолжил он.

"В прошлом году это было 4,5-4,8 миллиарда, то есть мы плавно задолженность снижаем, но понимаем, безусловно, что эта проблема остается достаточно острой и мы пытаемся в каждом конкретном случае, что называется в ручном режиме, силами инспекторского реагирования, силами Федеральной службы по труду и занятости в каждой ситуации разбираться и максимально предпринимать меры по взысканию задолженности", — сказал Топилин.

Работа с должниками

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Москалькова предлагает создать гарантийный фонд для выплаты зарплат в срок
Министр также добавил, что три миллиарда — это задолженность, которую Росстат фиксирует по отчетности работодателей, а между отчетными датами долги возникают на многих предприятиях. Всего за девять месяцев 2017 года погашено около 15 миллиардов рублей задолженности. По словам Топилина, министерство включает предприятия, долги которых по зарплате превышают 25 миллионов рублей, в специальный перечень, сейчас в нем около 100 организаций. Эта практика позволяет вовремя принимать меры.

По словам главы ведомства, почти 100% задолженности — это долги хозяйствующих субъектов, связанные с банкротствами, невыполнением контрактов по федеральному, региональным и муниципальным бюджетам. "Иногда возникают на несколько миллионов задолженности, которые я сам лично с губернаторами разбираю — эти ситуации являются исключением из случаев", — добавил министр.

Самолеты авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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"ВИМ-Авиа" перечислила 137,3 миллиона рублей в счет погашения зарплаты
"Остались долги по бывшему управлению "Дальспецстроя", сейчас с министерством обороны тоже отрабатываем, чтобы до конца года в рамках завершения процедур ликвидационных этот вопрос решить", — сказал Топилин.

По его словам, задолженность компании превышает 400 миллионов рублей. Министр рассчитывает, что до конца года долги по зарплате работникам "Дальспецстроя" будут выплачены.

Невнимательное отношение к людям

Путин, в свою очередь, обратил внимание на высокий уровень задолженности на добывающих предприятиях.

"Вот смотрите, обрабатывающая промышленность, строительство — ладно, там много может быть вопросов и так далее. Но что обращает внимание — в сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях — 19%. Там что — денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум невнимательном отношении к людям", — отметил глава государства.

"Нужно усиливать и нормативную базу, но внимания нужно к этим вопросам побольше, нужно, чтобы инспекции работали как следует. И привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующий сигнал еще дам. Прошу и Генпрокуратуру, и Следственный комитет повнимательней", — заключил президент.

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