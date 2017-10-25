Путин даст сигнал Генпрокуратуре разобраться с задержками зарплат‍

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дать сигнал Генеральной прокуратуре и Следственному комитету, чтобы они разобрались с задолженностями по зарплате в стране.
Глава Минтруда уточнил, что общая задолженность составляет 3 миллиарда 387 миллионов рублей, причем ее максимальный объем отмечен в мае — 3,8 миллиарда рублей.
Однако по сравнению с прошлым годом задолженность удалось снизить приблизительно на миллиард, продолжил он.
"В прошлом году это было 4,5-4,8 миллиарда, то есть мы плавно задолженность снижаем, но понимаем, безусловно, что эта проблема остается достаточно острой и мы пытаемся в каждом конкретном случае, что называется в ручном режиме, силами инспекторского реагирования, силами Федеральной службы по труду и занятости в каждой ситуации разбираться и максимально предпринимать меры по взысканию задолженности", — сказал Топилин.
Работа с должниками
По словам главы ведомства, почти 100% задолженности — это долги хозяйствующих субъектов, связанные с банкротствами, невыполнением контрактов по федеральному, региональным и муниципальным бюджетам. "Иногда возникают на несколько миллионов задолженности, которые я сам лично с губернаторами разбираю — эти ситуации являются исключением из случаев", — добавил министр.
По его словам, задолженность компании превышает 400 миллионов рублей. Министр рассчитывает, что до конца года долги по зарплате работникам "Дальспецстроя" будут выплачены.
Невнимательное отношение к людям
Путин, в свою очередь, обратил внимание на высокий уровень задолженности на добывающих предприятиях.
"Вот смотрите, обрабатывающая промышленность, строительство — ладно, там много может быть вопросов и так далее. Но что обращает внимание — в сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях — 19%. Там что — денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум невнимательном отношении к людям", — отметил глава государства.
"Нужно усиливать и нормативную базу, но внимания нужно к этим вопросам побольше, нужно, чтобы инспекции работали как следует. И привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующий сигнал еще дам. Прошу и Генпрокуратуру, и Следственный комитет повнимательней", — заключил президент.