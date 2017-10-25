Более тысячи компаний поменяли юридические адреса из-за кризиса в Каталонии

МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Более 1,5 тысячи компаний с начала кризиса в Каталонии поменяли свои юридические адреса и перебрались в другие испанские регионы.
Только за вторник Каталонию покинули 107 компаний.
Пик "переездов" пришелся на 19 октября — в течение этого дня об изменении юрадресов объявили 268 компаний, 9 октября – 212, 10 октября – 177. Таким образом, в течение каждого рабочего дня, начиная со 2 октября, от "каталонской прописки" отказываются в среднем четыре компании в час.
За этот же период в Каталонии были зарегистрированы 59 компаний.
Среди компаний, которые приняли решение "переехать" из Каталонии — банки Sabadell и CaixaBank, энергетическая компания Gas Natural Fenosa, крупнейшая дорожно-строительная компания страны Abertis, инфраструктурная компания в области беспроводных телекоммуникаций Cellnex, компания по сдаче недвижимости в аренду Colonial, медиагруппа Planeta и другие.
"Политическая, юридическая стабильность и сохранение в составе Европейского союза необходимы для обеспечения экономической устойчивости и устойчивости в области занятости нашей компании и ее филиалов и поддержания доверия наших клиентов и акционеров", — говорится в письме. В компании Seat в Каталонии работают 1400 человек, все производственные мощности находятся в этом автономном сообществе.
6 октября Совет министров Испании принял закон, который облегчает перенос юридического адреса из Каталонии в другие испанские регионы. Документ предполагает упрощенную процедуру смены юридического адреса — это может отныне сделать совет директоров без созыва собрания акционеров, даже если в уставах компаний написано иное.
Из-за кризиса в Каталонии правительство Испании понизило прогноз экономического роста в 2018 году с 2,6% до 2,3%. Премьер Мариано Рахой в минувшую субботу призвал компании не переезжать из Каталонии.
Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.
В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.
Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.