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Экономика

Более тысячи компаний поменяли юридические адреса из-за кризиса в Каталонии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (556)
18:0225.10.2017
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фотоУчастники акции в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Более 1,5 тысячи компаний с начала кризиса в Каталонии поменяли свои юридические адреса и перебрались в другие испанские регионы.

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Правительство Испании выступило за досрочные выборы в Каталонии
В период со 2 по 24 октября 1501 компания решила покинуть Каталонию, свидетельствуют данные Объединения регистраторов Испании. Из них 1342 ранее базировались в Барселоне, 33 – в Жироне, 61 – в Льейде, 64 – в Таррагоне.

Только за вторник Каталонию покинули 107 компаний.

Пик "переездов" пришелся на 19 октября — в течение этого дня об изменении юрадресов объявили 268 компаний, 9 октября – 212, 10 октября – 177. Таким образом, в течение каждого рабочего дня, начиная со 2 октября, от "каталонской прописки" отказываются в среднем четыре компании в час.

За этот же период в Каталонии были зарегистрированы 59 компаний.

Среди компаний, которые приняли решение "переехать" из Каталонии — банки Sabadell и CaixaBank, энергетическая компания Gas Natural Fenosa, крупнейшая дорожно-строительная компания страны Abertis, инфраструктурная компания в области беспроводных телекоммуникаций Cellnex, компания по сдаче недвижимости в аренду Colonial, медиагруппа Planeta и другие.

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Между тем руководство компании Seat (входит в состав Volkswagen Group), штаб-квартира которой находится в Мартореле (провинция Барселона), заявило, что решение об изменении юридического адреса может быть принято в том случае, если изменится юридическая ситуация в регионе. "Для компании изменение юридического адреса было бы связано с поиском юридической защиты и имело смысл в тот момент, когда бы мы поняли, что ее нет на той территории, на которой мы располагаемся", — говорится в письме председателя исполнительного комитета Seat Луки де Мео сотрудникам.

"Политическая, юридическая стабильность и сохранение в составе Европейского союза необходимы для обеспечения экономической устойчивости и устойчивости в области занятости нашей компании и ее филиалов и поддержания доверия наших клиентов и акционеров", — говорится в письме. В компании Seat в Каталонии работают 1400 человек, все производственные мощности находятся в этом автономном сообществе.

6 октября Совет министров Испании принял закон, который облегчает перенос юридического адреса из Каталонии в другие испанские регионы. Документ предполагает упрощенную процедуру смены юридического адреса — это может отныне сделать совет директоров без созыва собрания акционеров, даже если в уставах компаний написано иное.

Из-за кризиса в Каталонии правительство Испании понизило прогноз экономического роста в 2018 году с 2,6% до 2,3%. Премьер Мариано Рахой в минувшую субботу призвал компании не переезжать из Каталонии.

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017
© AFP 2017 / Jorge Guerrero
СМИ: почти 700 компаний покинули Каталонию после референдума
В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Участники референдума о независимости Каталонии ожидают результатов голосования
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Барселонский дрифт: что происходит с независимостью Каталонии
Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате и принять участие в дискуссии с представителями испанского правительства.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.

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