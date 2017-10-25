Руденя: в Верхневолжье увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стоимость патента на работу для иностранных граждан в Тверской области с 2018 года планируется увеличить до 5194 рублей, что позволит продолжить урегулирование процессов трудовой миграции в регионе, сообщил РИА Новости губернатор области Игорь Руденя.

Вопрос трудовой миграции обсудили на заседании правительства области, которое провел губернатор. Правительство выступило с инициативой повысить стоимость документа.. Окончательное решение будет принято депутатами законодательного собрания области."Очень важно максимально вовлечь в экономику Тверской области коренное население. Для предпринимателей должно стать правилом отдавать приоритет при подборе кадров местным жителям. С 2018 года патент для трудовых мигрантов будет увеличен до 5,194 тысячи рублей", — сказал Руденя.

По его словам, с начала 2017 года стоимость патента в регионе составляла 5 тысяч рублей. По этому показателю регион находится в лидерах по ЦФО. До этого разрешение на работу иностранным гражданам можно было приобрести за 3,5 тысячи рублей.

"Меры по повышению стоимости патента дают свои результаты. За девять месяцев текущего года в регионе выдан 13,651 тысячи патент, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в бюджет области поступило более 430 миллионов рублей доходов от выдачи разрешений, что на 17,6% больше аналогичного периода прошлого года. Есть и другие положительные тенденции. Местные жители стали чаще замещать иностранных граждан в сфере строительства, в торговле, сельском хозяйстве", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время ведется работа по созданию в Тверской области миграционного центра, где граждане иностранных государств, прибывшие на работу в регион, смогут получить все необходимые услуги — от подачи документов до получения разрешений. Планируется, что это будет быстровозводимое модульное одноэтажное помещение, расположенное за пределами города. Центр будет рассчитан на 150-170 посещений в сутки.

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