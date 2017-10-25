Иран торгуется с российскими компаниями по месторождениям, заявил Новак

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заявления иранской стороны о том, что предложения российских нефтяных компаний по разработке месторождений Ирана невыгодны, можно расценивать как часть торга сторон, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Идет процесс между компаниями и министерством энергетики (Ирана — ред.) торговли по цене. Каждая сторона будет говорить, то что она хочет (в соответствии со своими целями — ред.) Давайте не будем вмешиваться в коммерческие переговоры и выработку предложений по вхождению компаний в конкретные проекты", — сказал Новак.

Он подчеркнул, что расценивает это заявление иранской стороны как часть торга.

Ранее глава NIOC Exploration Directorate Сейед Хенди (Seyyed Saleh Hendi) сообщил в интервью РИА Новости, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) назвала предлагаемые нефтекомпаниями РФ решения по разработке месторождений в Иране недостаточно эффективными и попросила доработать их; с этим заключением министр нефти Ирана Бижан Зангане ознакомил своего российского коллегу Новака.

NIOC ранее подписала меморандумы с "Лукойлом", "Роснефтью", "Зарубежнефтью", "Татнефтью", "Газпромом" и "Газпром нефтью" и сейчас ведет переговоры по контрактам на разработку более чем 10 нефтегазовых месторождений.