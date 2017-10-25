Эксперты обсудят роль и место контроля в цифровой экономике

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Перспективы и формы развития контрольной деятельности в системе государственного и корпоративного управления обсудят участники Третьей международной научно-практической конференции "Каким должен быть контролер будущего? Роль и место контроля в цифровой экономике".

По данным статистики, объем нарушений законодательства РФ в бюджетной сфере, выявленных только в 2016 году, составил более 680 миллиардов рублей. Объем неправомерно использованных денежных средств – 44 миллиарда рублей, а использованных с нарушением принципа эффективности – 61 миллиард рублей. В правоохранительные органы направлено 2,5 тысячи материалов контрольных мероприятий.

"С развитием информационных технологий, сетевых сервисов и цифровых ресурсов появилась перспектива вывести контрольную деятельность в системе государственного и корпоративного управления на качественно новый уровень. Предоставляя уникальные, еще не до конца осмысленные возможности для повышения эффективности контроля, цифровая экономика одновременно ставит перед нами целый ряд вызовов", – сообщил ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

Среди ключевых вопросов форума – возможно ли автоматизировать все процедуры финансового контроля? Актуальна ли в будущем профессия контролера, аудитора, или всё более востребованными становятся консультанты и аналитики?

Эксперты попробуют разобраться и в том, какие технологии позволят осуществлять контроль без выхода на объекты и как в этом могут помочь "большие данные". Специальные "круглые столы" будут посвящены обсуждению контроля в сфере регулирования электронной торговли и разрешительной деятельности.

Организаторы конференции, которая пройдет 26–27 октября в РЭУ им. Г.В. Плеханова, – Федеральное казначейство, Главное контрольное управление города Москвы, ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" и Российская академия наук.



