РФ и Армения продолжают переговоры о создании авиакомпании на базе SSJ100

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. РФ и Армения продолжают переговоры о создании армянского авиаперевозчика на базе российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в сообщении Минтранса России.

Отмечается, что 24 октября в Ереване министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в мероприятиях в рамках визита в Армению председателя правительства Дмитрия Медведева.

"Министр… проинформировал, что по линии Минпромторга России ведется работа по проекту создания в Армении национального авиаперевозчика на базе российских самолетов Sukhoi Superjet 100", — говорится в сообщении.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что Россия может в течение пяти лет поставить Армении не более 10 самолетов Sukhoi SuperJet 100, первые поставки могут составить от двух до четырех лайнеров к 2019 году.

Также РФ уже несколько лет ведет переговоры о создании венгерской авиакомпании, которая бы эксплуатировала SSJ100.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров.