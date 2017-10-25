РЖД обсуждают с Москвой увеличение маршрутов электричек через центр города

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. РЖД обсуждают с правительством Москвы возможность увеличения маршрутов пригородных поездов через центр города, сообщили РИА Новости в компании в среду.

Ранее в среду мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы вместе с РЖД и Минтрансом обсуждают запуск нового проекта, согласно которому электрички, соединяющие разные части Подмосковья, начнут курсировать по "сквозным диаметрам" в центре города.

"В целях развития пригородных пассажирских перевозок в Московском транспортном узле ОАО "РЖД" совместно с правительством Москвы обсуждают возможность увеличения маршрутов пригородных поездов через центр города. В настоящее время по существующим диаметральным связям (участок от Курского вокзала до платформы Москва-Каланчевская) электропоезда следуют по "сквозным" маршрутам с Курского на Рижское и Смоленское направления", — сообщили в РЖД.

По словам собеседника агентства, формируется перечень мероприятий по усилению железнодорожной инфраструктуры в пределах МКАД и строительству дополнительных путей для соединения Курского и Горьковского направлений с Рижским, Смоленским, и Ленинградским, а также Савеловского и Курского, Киевского и Смоленского направлений и др.

"Организация дополнительных маршрутов через центр Москвы позволит значительно увеличить провозные способности инфраструктуры, а также эффективность использования подвижного состава, обеспечить минимальные интервалы следования и организовать более 20 перспективных маршрутов электропоездов", — отметили в РЖД.

Также РЖД продолжают работу по интеграции радиальных направлений с МЦК, что позволит пассажирам электричек совершать удобные пересадки с 10 радиальных направлений уже в 2018 году. До конца 2018 года планируется перенести ряд платформ радиальных направлений ближе к кольцу: остановочные пункты Окружная (Савеловское направление), Северянин (Ярославское направление), Ленинградская (Рижское направление). Кроме того, ведется строительство новых остановочных пунктов и станций: остановочные пункты Новохохловская (Курское направление) и Варшавская (Павелецкое направление), станция Карачарово (Горьковское направление).