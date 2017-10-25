Липецкие власти планируют привлечь 176 млрд рублей инвестиций к 2025 году

МОСКВА/ЛИПЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Власти Липецкой области намерены к 2025 году привлечь около полусотни новых резидентов в особую экономическую зону "Липецк", которые могут принести экономике региона дополнительные инвестиции в размере 176 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров.

В ОЭЗ промышленно-производственного типа "Липецк" в настоящее время зарегистрированы 50 резидентов из 15 стран мира с объемом заявленных инвестиций 170 миллиардов рублей и созданием 11 тысяч рабочих мест. Второй год Минэкономразвития РФ признает ОЭЗ "Липецк" лучшей в стране.

"Подтверждением эффективности работы ОЭЗ стало открытие второго ее участка в Елецком районе Липецкой области — это село Новый Ольшанец. К 2025 году мы планируем привлечь 46 новых предприятий с объемом инвестиций в 176 миллиардов рублей, годовым выпуском продукции на 140 миллиардов рублей и созданием до 10 тысяч новых рабочих мест", — сказал Козодеров.

Он добавил, что Липецкую область выбирают как небольшие инновационные предприятия, так и крупные холдинги.

По мнению главы администрации Липецкой области Олега Королева, региональные ОЭЗ предоставляют наилучшие условия ведения бизнеса для крупных и средних предприятий. "С 2006 года в разных муниципальных районах области созданы ОЭЗ регионального уровня — промышленно-производственного, агропромышленного, туристско-рекреационного и технико-внедренческого типов. Они созданы с учетом трудовой, отраслевой и исторической специализации районов и, конечно, с прицелом на будущее", — сказал Королев РИА Новости.

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