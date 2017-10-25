Власти Липецкой области прогнозируют рост инвестиций в 2017 году

МОСКВА/ЛИПЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Власти Липецкой области ожидают, что общий объем инвестиций в регион в этом году составит 135 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров.

"В 2016 году в экономику области привлечено 128 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, с ростом в сопоставимых ценах 103,6%. В этом году мы ожидаем, что общий объем инвестиций увеличится и достигнет примерно 135 миллиардов рублей. В 2018 году мы ожидаем достичь — около 140 миллиардов рублей", — сказал Козодеров.

По его словам, есть все основания полагать, что объем инвестиций в основной капитал на территории региона продолжит рост, так как инвестор находит в Липецкой области условия не только для производства, но и для досуга и комфортной жизни.

По данным пресс-службы администрации области, Липецкая область относится к регионам, у которых доля инвестиций в ВРП составляет 25% и превышает среднероссийский показатель.

"Жителям региона создаются условия для занятия спортом, получения качественных услуг здравоохранения и отдыха. Строится новое современное жилье. Наша задача — создать качественную и комфортную среду для жизни населения", — прокомментировал РИА Новости глава администрации области Олег Королев.

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