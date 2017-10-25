Смоленщина — региональный лидер по количеству отремонтированных дорог

СМОЛЕНСК, 25 окт — РИА Новости. Смоленская область заняла первое место в России по количеству отремонтированных дорог и второе — по ямочному ремонту — такие данные приводятся в аналитической справке, подготовленной в рамках программы "Карта убитых дорог" региональным отделением Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Достигнутые областью показатели по дорожному ремонту, — безусловно, очень хороший результат нашей совместной работы, особенно, с учетом крайне сложного наполнения Дорожного фонда региона. Конечно, нам нужно добиваться выполнения всех поставленных целей, но они должны быть реальными", — сказал губернатор области Алексей Островский в ходе встречи с активистами движения.

В пресс-службе напомнили, что по распоряжению правительства России в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" Смоленская область получит 130 миллионов рублей. Средства предназначены для ремонта и развития сети автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также для улучшения их пропускной способности.

"Деньги будут направлены на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства", — отметил представитель пресс-службы.

Другие новости региона читайте здесь >>