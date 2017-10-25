В Минтруде рассказали о перспективах снижения безработицы к 2020 году

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минтруд прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2018 году составит 5%, в 2019 — 4,9%, в 2020 — 4,7% в соответствии с методологией Международной организации труда, заявила РИА Новости замминистра труда Любовь Ельцова.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что безработица в РФ в 2016 году составила 5,5% от экономически активного населения.

"По прогнозу в перспективе безработица будет снижаться — составит 5% в 2018 году, в 2019 году — 4,9%, в 2020 году — 4,7%", — сказала Ельцова, уточнив, что речь идёт о методологии Международной организации труда.

По словам замминистра, данные Росстата показывают, что уровень безработицы в августе 2017 года составил 4,9%. Самый низкий уровень по методологии МОТ был зафиксирован в Центральном федеральном округе, а самый высокий в Северо-Кавказском округе.

Она добавила, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, где традиционно напряженная ситуация на рынке труда, в 2018 году будут реализованы дополнительные меры по содействию занятости.

По данным Минтруда, на 18 октября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.