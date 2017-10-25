Общественный транспорт может перейти на электричество, заявил Новак

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Машины ЖКХ и общественный транспорт в России могут перейти на электричество, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Государственной думе.

"Премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев недавно проводил совещание по развитию промышленности и производства электромобилей, инфраструктуры. Были даны соответствующие поручения федеральным органам власти по выработке мер, направленных на развитие в нашей стране транспорта, работающего на электричестве. Конечно, в первую очередь, речь идет о перевозках в жилищно-коммунальном хозяйстве, общественном транспорте — там, где на сегодняшний день требуется существенная замена", — сказал Новак.

Он отметил, что этот шаг пойдет на пользу экологии населенных пунктов.

По его словам, Минэнерго поддерживает развитие необходимой инфраструктуры, которым занимается компания "Россети". В свою очередь, Минэнерго занимается разработкой нормативно-правовой базы, направленной на развитие заправочного комплекса.

"Я считаю, что в любом случае мир и наша страна будут двигаться в этом направлении, но скорость этого движения до конца не ясна. Это во многом будет зависеть от того, насколько будет дешевле электротранспорт относительно существующих видов транспорта… Пока, к сожалению, это дорого и требует существенных субсидий со стороны покупающих предприятий, бюджетной сферы либо промышленных компаний", — заключил Новак.