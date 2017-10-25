ЕАЭС обсудит тарифные льготы на ввоз сахара

ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Страны ЕАЭС проведут совместный анализ применяемых тарифных льгот на ввоз сахара, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медвдедев.

Российский премьер отметил, что вопрос о рынках сахара был включен в повестку дня Евразийского межправительственного совета по инициативе России. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев ранее заявлял, что российская сахарная промышленность терпит убытки на десятки миллиардов рублей от действий Белоруссии и Казахстана, которые беспошлинно ввозят импортный сахар-сырец для дальнейшей переработки и недобросовестно конкурируют на российском рынке готовой продукции.

"Мы договорились провести совместный анализ применяемых тарифных льгот на ввоз сахара. Ну и по результатам анализа вместе принять решение, которое бы способствовало исправлению ситуации", — заявил Медведев на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

Глава правительства подчеркнул, что отрасль в РФ находится в достаточно сложном положении. По его словам, по состоянию на 1 августа 2017 года оптовые цены на сахар упали почти на 44%, до уровня 2014 года.