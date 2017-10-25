МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) готов помочь российским компаниям локализовать производство на территории Саудовской Аравии, а также поддержать тех, кто планирует участвовать в реализации проектов в рамках стратегии "Saudi Vision 2030", рассказал РИА Новости генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков.

"В рамках оказания нефинансовых услуг РЭЦ уже предоставил поддержку 13 российско-саудовским проектам и в данный момент прорабатывает еще 5 проектов. Наиболее востребованной услугой на данном этапе является верхнеуровневый поиск партнера", — отметил собеседник агентства.

"При этом центр готов оказывать непосредственную помощь российским компаниям, планирующим участие в реализации проектов, направленных на осуществление стратегии "Saudi Vision 2030" по развитию и диверсификации экономики Саудовской Аравии — амбициозного плана по выводу экономики страны из нефтегазовой зависимости", — добавил Фрадков.

Ранее об интересе к этой программе заявлял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, российская сторона готова принять участие в развитии высокотехнологичных секторов этой страны. Саудовская Аравия, в свою очередь, планирует инвестировать в более чем 25 российских проектов в секторах производства товаров народного потребления, сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктуры, нефтегазовом секторе.

Локализация и не только

"Россия, перед которой в свое время встала аналогичная задача, имеет большой опыт в таких преобразованиях и готова поделиться им с саудовскими партнерами. РЭЦ в этой связи готов поддержать их своими наработками по созданию проектов стимулирования экспортоориентированных предприятий, повышения уровня подготовки предпринимателей, разработки специализированных инструментов и методов поддержки отечественных производителей на зарубежных рынках", — подчеркнул Фрадков.

"РЭЦ также готов содействовать локализации производств российских компаний на территории Саудовской Аравии в интересах экономик обоих стран, что является первым шагом к построению системы национальных компетенций, необходимых для создания собственных производств", — заявил он.

Фрадков пояснил, что для российских предприятий, заинтересованных в выходе на региональные рынки, это возможность оптимизировать свои цепочки поставок и приблизить продукцию к потребителям. Для саудовских партнеров — это новые рабочие места, обучение персонала, развитие производственной инфраструктуры и стимулирование экономики. На базе локализованных производств возможно создание собственных продуктов и дальнейшая диверсификация экономики Саудовской Аравии, уверен глава РЭЦ.

Вопрос финансирования



РЭЦ также готов выступать в качестве "единого окна" по обработке любых запросов импортеров Саудовской Аравии, предоставляя не только информацию по российским поставщикам продукции и услуг, но и обеспечивая финансирование и поддержку контрактов.

Кроме того, РЭЦ предлагает объединить возможности Саудовской Аравии по финансированию крупных проектов с комплексными предложениями широкого пула российских поставщиков товаров и услуг, что на выходе даст интегрированный продукт, открывающий новые возможности для участия в качестве поставщиков в тендерах, конкурсах и государственных проектах третьих стран.

Ранее "ЭКСАР" и Исламская корпорация страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) заключили соглашение о взаимном перестраховании. Соглашение направлено на продвижение российских товаров, услуг и инвестиций, а также поддержку потенциальных совместных проектов, в том числе на рынках третьих стран. Данная мера реализуется посредством факультативного перестрахования рисков, а также объединения накопленного опыта и коммерческого потенциала двух экспортных кредитных агентств.

Очередное заседание российско-саудовской межправительственной комиссии состоится 2 ноября в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, заявил ранее министр энергетики России Александр Новак.