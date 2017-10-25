Экс-глава ЕАБР может возглавить одну из международных финансовых структур

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дмитрий Панкин, которого сменит на посту главы Евразийского банка развития (ЕАБР) экс-глава ФТС Андрей Бельянинов, может возглавить одну из международных финансовых структур, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

В среду было опубликовано распоряжение правительства о внесении кандидатуры Бельянинова для избрания председателем правления ЕАБР. Этот пост с февраля 2015 года занимает экс-глава ФСФР Панкин.

"В настоящее время идут переговоры по переходу Панкина на другое место работы. Есть несколько вариантов. Не исключено, что он возглавит одну из международных финансовых структур", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем в пресс-службе ЕАБР РИА Новости сообщили, что вопрос по назначению председателя правления ЕАБР находятся в сфере полномочий совета банка. В совет входят представители шести стран — участниц ЕАБР.

Бельянинов покинул пост главы ФТС в июле прошлого года, как было указано в распоряжении правительства — по собственному желанию. Резонансная отставка происходила на фоне коррупционного скандала: следователи тогда провели обыски в самой ФТС и дома у главы службы в связи с делом о контрабанде алкоголя. Позже стало известно, что Бельянинова допросили как свидетеля, и никаких обвинений ему не предъявляли.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.