Экс-глава ЕАБР может возглавить одну из международных финансовых структур

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дмитрий Панкин, которого сменит на посту главы Евразийского банка развития (ЕАБР) экс-глава ФТС Андрей Бельянинов, может возглавить одну из международных финансовых структур, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"В настоящее время идут переговоры по переходу Панкина на другое место работы. Есть несколько вариантов. Не исключено, что он возглавит одну из международных финансовых структур", — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем в пресс-службе ЕАБР РИА Новости сообщили, что вопрос по назначению председателя правления ЕАБР находятся в сфере полномочий совета банка. В совет входят представители шести стран — участниц ЕАБР.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.