В Дагестане планируют создать стекольный кластер

МАХАЧКАЛА, 25 окт- РИА Новости. Промышленный стекольный кластер планируют создать в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"В рамках рабочего совещания в Минпроме Дагестана были обсуждены вопросы проекта некоммерческого партнерства "Промышленный стекольный кластер", возможности вхождения АО "Каспийский завод листового стекла" в специализированную организацию кластера в качестве учредителя, а также совместных проектов потенциальных участников промышленного стекольного кластера Республики Дагестан", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что приоритетом для развития стекольного кластера станет производство импортозамещающей продукции.
Флоат-стекло — самый распространенный вид прозрачного стекла для строительной промышленности, используется при изготовлении стеклопакетов различного назначения.