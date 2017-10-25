В Дагестане планируют создать стекольный кластер

МАХАЧКАЛА, 25 окт- РИА Новости. Промышленный стекольный кластер планируют создать в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"В рамках рабочего совещания в Минпроме Дагестана были обсуждены вопросы проекта некоммерческого партнерства "Промышленный стекольный кластер", возможности вхождения АО "Каспийский завод листового стекла" в специализированную организацию кластера в качестве учредителя, а также совместных проектов потенциальных участников промышленного стекольного кластера Республики Дагестан", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что приоритетом для развития стекольного кластера станет производство импортозамещающей продукции.

Каспийский завод листового стекла (по производству флоат-стекла) с проектной мощностью 600 тонн в сутки был запущен в декабре 2013 года. Компания начала реализацию проекта в 2011 году в поселке Тюбе Кумторкалинского района Дагестана, где под строительство был выделен участок в 50 гектаров. Общая стоимость проекта, как сообщалось в 2013 году, составила примерно 10,5 миллиарда рублей, из них собственных средств пошло 30%, заемных — 70%. Представитель ОАО предположил тогда, что строительство окупится в течение примерно 7 лет. Приоритетными рынками сбыта он называл Северо-Кавказский федеральный округ, Азербайджан, Туркмению, Казахстан, Западную Украину и Иран.

Флоат-стекло — самый распространенный вид прозрачного стекла для строительной промышленности, используется при изготовлении стеклопакетов различного назначения.

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