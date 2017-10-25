Дагестан начнёт поставлять халяльное мясо в Иран с конца октября

МАХАЧКАЛА, 25 окт- РИА Новости. Дагестан с конца октября начнёт поставлять в Иран халяльное мясо, объем поставок составит около 800 голов скота в сутки, сообщил РИА Новости представитель регионального минсельхоза.
"С конца октября ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат" начнет поставки в Иран халяльного мяса. В основном это будет баранина, произведенная строго по стандартам, установленным мусульманской религией", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, объем поставок составит 800 голов в сутки, хотя спрос иранской стороны гораздо выше – до двух-трех тысяч голов. Ввиду этого руководство предприятия планирует увеличить поставки в два раза уже в первом полугодии 2018 года.
По данным минсельхоза Дагестана, кизлярский мясокомбинат является одним из лидеров по переработке мяса и выпуску колбасных изделий, его продукция пользуется спросом как среди дагестанцев, так и среди жителей соседних регионов – Чечни, Ставрополя, Ростова и Волгограда.