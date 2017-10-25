Дагестан начнёт поставлять халяльное мясо в Иран с конца октября

МАХАЧКАЛА, 25 окт- РИА Новости. Дагестан с конца октября начнёт поставлять в Иран халяльное мясо, объем поставок составит около 800 голов скота в сутки, сообщил РИА Новости представитель регионального минсельхоза.

"С конца октября ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат" начнет поставки в Иран халяльного мяса. В основном это будет баранина, произведенная строго по стандартам, установленным мусульманской религией", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, объем поставок составит 800 голов в сутки, хотя спрос иранской стороны гораздо выше – до двух-трех тысяч голов. Ввиду этого руководство предприятия планирует увеличить поставки в два раза уже в первом полугодии 2018 года.

По данным минсельхоза Дагестана, кизлярский мясокомбинат является одним из лидеров по переработке мяса и выпуску колбасных изделий, его продукция пользуется спросом как среди дагестанцев, так и среди жителей соседних регионов – Чечни, Ставрополя, Ростова и Волгограда.

"В рамках реализации приоритетного проекта "Создание агропромышленного комплекса по переработке продукции животноводства в республике Дагестан" на предприятии на основе производства кормовых гранул из люцерновой массы создана сырьевая база для увеличения производства колбасных изделий, выпуска новых видов сырокопченых колбас, мясных консервов, запущены цех по переработке молока мощностью пять тонн в сутки и цех по производству сырокопченой колбасы на пять тысяч тонн, а также убойный цех по технологии "Халяль", одобренный Муфтиятом республики", — отметил собеседник.

Другие новости региона читайте здесь >>