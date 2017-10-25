Путин обсудил с министром финансов Катара перспективы сотрудничества

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади на полях форума "Россия зовет" обсудили перспективы развития финансово-инвестиционного сотрудничества, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Двустороннее сотрудничество. В том числе в финансовой и инвестиционной сфере. Перспективы развития финансово-инвестиционного сотрудничества. Это было краткое общение на полях форума", — сказал Песков, отвечая на вопрос, что обсуждал президент РФ с министром финансов Катара во время форума.