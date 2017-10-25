Темрезов: в регионах необходимо улучшать деловой климат

ЧЕРКЕССК, 25 окт — РИА Новости. В регионах необходимо улучшать деловой климат для более комфортного ведения бизнеса, написал в среду в социальной сети "Инстаграм" глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Во вторник в Москве состоялся инвестиционный форум "Россия зовет!", который является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, способствуя развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами. Глава государства Владимир Путин заявил на пленарной сессии, что Россия открыта для сотрудничества и партнерства с иностранными компаниями и надеется, что оно будет успешным для обеих сторон.

"Для этого государство и мы, в регионах, в частности, должны последовательно улучшать деловой климат, стимулировать развитие конкуренции и формировать более удобные, комфортные условия для ведения бизнеса и отдачи от него", — написал Темрезов по итогам инвестиционного форума.

По данным пресс-службы главы и правительства КЧР, регион несколько лет принимает участие в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Используя сборник лучших практик этого рейтинга, республике удалось обеспечить инвесторам сокращение времени получения разрешения на строительство на 33 дня, подключения к электросетям, регистрации прав собственности — на четыре дня, в регионе пересмотрен механизм сопровождения инвесторов.

В Карачаево-Черкесии также запущен новый инвестиционный портал www.investkchr.com, на котором представители бизнеса могут найти всю необходимую информацию об инструментах господдержки инвестиционной деятельности на территории региона, добавили в пресс-службе.

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