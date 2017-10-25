Chevron Lummus Global и "Танеко" подписали в США документы о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Компании Chevron Lummus Global и "Танеко" (дочернее предприятие "Татнефти") подписали в Сан-Франциско два меморандума, направленные на повышение эффективности производства на татарстанском предприятии, сообщает пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.

Делегация Татарстана во главе с Миннихановым находится с двухдневной рабочей поездкой в США. Во вторник в Сан-Франциско состоялся международный технологический симпозиум Global Technology Symposium, где было подписано несколько документов о сотрудничестве, а также прошел ряд встреч с руководством ведущих международных компаний.

"Подписание документов о развитии взаимоотношений, направленных на повышение эффективности производства на комплексе "Танеко", состоялось в Сан-Франциско в рамках международного технологического симпозиума Global Technology Symposium. В церемонии подписания принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", — говорится в сообщении.

Первый меморандум, как отмечается в пресс-релизе, касается разработки технико-экономического обоснования строительства на "Танеко" установки для производства катализаторов на основе драгоценных металлов в Нижнекамске. Потенциальный проект предполагает линию изготовления и линию пропитки катализаторов, которые совместно представляют собой установку для производства катализатора по лицензии Chevron Products.

Второй документ предполагает разработку технико-экономического обоснования на технологию производства брендированных масел и услуг по сопровождению проектирования на установке производства смазочных масел в Нижнекамске на "Танеко".

Сотрудничество Chevron Lummus Global LLC и "Татнефти" развивается с 2006 года, когда были подписаны лицензионное соглашение и соглашение на проектирование установки гидрокрекинга Нижнекамского нефтеперерабатывающего и нефтехимического заводов. Пуск комбинированной установки гидрокрекинга на "Танеко" в 2014 году позволил освоить производство дизельного топлива Евро-5, авиационного керосина и базовых масел II и III групп. Компания Chevron Lummus Global, являющаяся лицензиаром процесса гидрокрекинга, признала проведенные на "Танеко" работы (строительство, пуск и эксплуатация) своим самым успешным проектом, отмечает пресс-служба.

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