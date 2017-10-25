СФ предлагает софинансировать перестройку энергосистемы на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Совет Федерации предлагает софинансировать из федерального бюджета обеспечение надежного энергоснабжения Чаун-Билибинского энергоузла в связи с созданием плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что правительство РФ еще не определилось с механизмом финансирования энергостроек для реорганизации энергосистемы Чаун-Билибинского узла после закрытия Билибинской АЭС. Как заявили в Минэнерго, стоимость энергообъектов для Чаун-Билибинского энергоузла может составить 43 миллиарда рублей.

В Совете Федерации в рамках Дней Чукотки обсуждались вопросы развития в округе производственной инфраструктуры в энергетике, сфере транспорта и связи.

"По итогам обсуждения Комитет Совета Федерации подготовил предложения в проект постановления "О государственной поддержке социально-экономического развития Чукотского АО". Речь идёт, в частности, о софинансировании из федерального бюджета проекта по обеспечению надежного энергоснабжения Чаун-Билибинского энергоузла. Он связан с выводом из эксплуатации Билибинской АЭС и вводом в эксплуатацию плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке, что требует строительства ВЛ 110 кВ Певек – Билибино", — говорится в сообщении.

Также министерству транспорта России рекомендовано рассмотреть вопрос о включении с 2018 году мероприятий по реконструкции аэропорта в городе Певек в ФЦП "Развитие транспортной системы России до 2020 года".

Кроме того, ведомству рекомендовано совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта подготовить предложения по увеличению финансирования в программах по субсидированию авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России для льготных категорий граждан Чукотки.

ПАТЭС на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" создается для обеспечения потребителей в районе города Певек на Чукотке электрической и тепловой энергией. Эта станция поможет заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения гарантированного и устойчивого энергообеспечения региона.