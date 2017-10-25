Политолог рассказал о "диалоге ради нефти" между Курдистаном и Ираком

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Предложение Иракского Курдистана правительству Ирака о прекращении огня, начале диалога и готовности заморозить референдум сделано для того, чтобы начать "торговлю" за нефтяные поля Киркука и получить дополнительные финансы, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.

Ранее региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог, со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".

"На мой взгляд, дальше начнется "торговля" вокруг Киркука. Мое твердое убеждение, что вся история с референдумом затевалась только, чтобы закрепить статус контроля над Киркуком, более не для чего… Курды просто хотят каких-то дополнительных преференций через это (референдум – ред.) получить от правительства Багдада", — сказал Демиденко РИА Новости, комментируя заявление Иракского Курдистана властям Ирака.

Он отметил, что выход из состава Ирака противоречит в принципе политической идеологии Иракского Курдистана за все время его существования. Эксперт отметил, что основоположник движения курдов Мустафа Барзани всегда говорил, что Иракский Курдистан будет в составе Ирака и не будет из него выходить. Демиденко подчеркнул, что за время своего существования Иракский Курдистан фактически добился прав автономии, так как курды живут самостоятельно, но при этом оставаясь в составе Ирака.

"Сейчас ровно об этом же идет речь. Они этот референдум затеяли, чтобы просто получить под свой контроль нефтяные поля Киркука, а все остальное – неважно. Сейчас они (курды) начнут "торговлю" за Киркук, я в этом фактически уверен, чтобы получить эти дополнительные финансы, экономические рычаги, возможности для налаживания экономической жизни", — добавил Демиденко.

При этом он полагает, что у Иракского Курдистана есть шансы в военном плане противостоять официальному Багдаду. "В принципе, конечно, есть. Безусловно, потому что то, что представляет из себя иракская армия, показала ситуация с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). А пешмерга – это не ИГИЛ, более серьезная сила", — сказал собеседник агентства.

При этом Демиденко уверен, что сейчас ни Ираку, ни Иракскому Курдистану эта война не нужна. Он считает, что стороны смогут договориться, и что Курдистан "что-то получит". По словам эксперта, обеим сторонам придется идти на уступки.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.