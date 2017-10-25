Политолог рассказал о "диалоге ради нефти" между Курдистаном и Ираком

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Предложение Иракского Курдистана правительству Ирака о прекращении огня, начале диалога и готовности заморозить референдум сделано для того, чтобы начать "торговлю" за нефтяные поля Киркука и получить дополнительные финансы, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.
"На мой взгляд, дальше начнется "торговля" вокруг Киркука. Мое твердое убеждение, что вся история с референдумом затевалась только, чтобы закрепить статус контроля над Киркуком, более не для чего… Курды просто хотят каких-то дополнительных преференций через это (референдум – ред.) получить от правительства Багдада", — сказал Демиденко РИА Новости, комментируя заявление Иракского Курдистана властям Ирака.
"Сейчас ровно об этом же идет речь. Они этот референдум затеяли, чтобы просто получить под свой контроль нефтяные поля Киркука, а все остальное – неважно. Сейчас они (курды) начнут "торговлю" за Киркук, я в этом фактически уверен, чтобы получить эти дополнительные финансы, экономические рычаги, возможности для налаживания экономической жизни", — добавил Демиденко.
При этом Демиденко уверен, что сейчас ни Ираку, ни Иракскому Курдистану эта война не нужна. Он считает, что стороны смогут договориться, и что Курдистан "что-то получит". По словам эксперта, обеим сторонам придется идти на уступки.
Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.