В Казахстане предложили ограничить операции с криптовалютами

АСТАНА, 25 окт – РИА Новости. Национальный банк Казахстана предлагает ввести ограничения по операциям с криптовалютами с целью защиты населения от спекулятивных рисков, сообщил глава ведомства Данияр Акишев.

В среду на пресс-конференции в Астане он сказал, что в настоящее время Нацбанк совместно с правительством вырабатывает подход к выпуску и обращению криптовалют. По его словам, сложность данного процесса заключается в особенностях криптовалют, которые имеют наднациональную природу, а также не являются чьим-либо обязательством или гарантией, в том числе государства.

"Высокая волатильность цены криптовалюты в краткосрочной перспективе дает возможность владельцу заработать на спекулятивных операциях, но в дальнейшем может привести к значительному ущербу от потери средств гражданами", — сказал Акишев, подчеркнув, что "государство не может гарантировать реальную стоимость и сохранность средств по криптовалютам, у которых нет никакого обеспечения в виде реальных активов и юридически обязанных лиц".

Он предположил, что в случае "сдувания этого пузыря" казахстанцы могут предъявить государству претензии за то, что оно вовремя не предупредило граждан о существующих рисках.

"Поэтому я предупреждаю сейчас, что эти операции несут риск. Более того, мы направили свои предложения в правительство, где предлагаем провести ряд ужесточений, в том числе запретить рассчитываться за криптовалюты за национальную валюту, запретить деятельность каких-то компаний, которые генерируют эту криптовалюту и так далее", — отметил он.