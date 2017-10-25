РФПИ собирается сотрудничать с суверенным фондом Сингапура

ЭР-РИЯД, 25 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) собирается организовать партнерство с суверенным фондом Сингапура GIC, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе сессии форума Future Investment Initiative.

Выступая на сессии, он отметил, что за последние годы суверенные фонды стали играть все большую роль в экономике: в 2012 суверенные фонды провели только 77 сделок с прямыми инвестициями, а в 2016 — уже 137 сделок. Объем инвестиций вырос за это время с 15 миллиардов до 45 миллиардов долларов.

По его словам, сейчас происходит трансформация экономики. "Важную роль играют и партнерства. Наш фонд имеет партнерства со всеми сидящими в президиуме сегодня (фонд Саудовской Аравии PIF, инвестиционная компания из ОАЭ Mubadala — ред.), кроме GIC. Но мы уже работаем над созданием партнерства с GIC", — сообщил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что его фонд уже выстроил около 20 партнерств с фондами из разных стран. Он привел в пример первое созданное РФПИ партнерство — с Китаем был создан Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который осуществил уже 15 инвестиций.

По данным на сайте GIC, фонд управляет активами на общую сумму 100 миллиардов долларов.