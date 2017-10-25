По итогам бизнес-миссии на Курилах пройдут заседания рабочих групп

ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Заседания двух рабочих групп РФ и Японии пройдут по итогам второй бизнес-миссии на Курильских островах в конце октября, а затем состоятся консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы договорились с японскими коллегами, что после проведения второй бизнес-миссии на островах в конце октября состоятся заседания двух рабочих групп на уровне директоров департаментов: одна непосредственно для обсуждения самих проектов в экономической части, а вторая касающаяся вопросов передвижения участников совместной хозяйственной деятельности", — рассказал Моргулов журналистам, отвечая на вопрос о проведении консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Курилах по итогам второй бизнес-миссии на островах.

"А после чего я буду готов провести следующую консультацию уже на своем уровне со своими коллегами", — подчеркнул он.

Моргулов отметил, что такие встречи могут пройти в конце 2017 — начале 2018 года.